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"Омикрон" выявили в США почти у 50 пассажиров круизного лайнера-гиганта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 48 человек сдали положительный тест на коронавирус COVID-19 после совершения круиза на лайнере Symphony of the Seas ("Симфония морей") компании Royal Caribbean, причем у них выявили заражение штаммом "омикрон", сообщает Washington Post со ссылкой на заявление компании.

Всего на борту лайнера находились свыше 6 тыс. человек. Плавание продлилось с 11 декабря по 18 декабря.

В компании также заявили, что 95% находившихся на борту людей были полностью вакцинированы. Кроме того, в компании уточнили, что среди тех, у кого выявили "омикрон", вакцинированы были 98%. Те, у кого выявили заражение, заявили, что у них либо вообще не наблюдалось никаких симптомов заражения, либо они были легкими.

Symphony of the Seas – самый крупный круизный лайнер в мире с вместимостью 6680 пассажиров. На его 18 палубах расположены 20 ресторанов, бионический бар с официантами-роботами, 10 джакузи и пять бассейнов. Персонал лайнера насчитывает 2175 сотрудников.

Royal Caribbean Symphony of the Seas

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