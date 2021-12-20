Штамм "омикрон" выявили в 45 из 50 штатов США

На этот штамм приходится 3% случаев заражения в стране

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", одной из особенностей которого считается быстрое распространение, зафиксирован в 45 американских штатах, сообщается в распространенном в понедельник бюллетене столичного округа Колумбия.

"О заражениях "омикроном" сообщили в 45 штатах и в округе Колумбия", - говорится в документе.

Однако в нем отмечается, что помимо "омикрона" в США в настоящее время также продолжают выявлять и заражения штаммом "дельта", и подавляющее большинство заражений пока приходится именно на "дельту".

"В настоящее время на вариант "омикрон" приходится 3% заражений, тогда как "дельта" на 97%", - сообщается в бюллетене.

Специалисты в области здравоохранения призывают американцев вакцинироваться против коронавируса, если они еще не вакцинированы, либо рассмотреть возможность введения третьей, "бустерной" дозы препарата, чтобы защитить себя от заражения и предотвратить активное распространение штаммов, отмечает CNN.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В США за время пандемии коронавируса выявили 51,7 млн случаев заражения, скончались свыше 827 тыс.