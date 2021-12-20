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Большинство британцев ожидают в 2022 году отставки Бориса Джонсона

Падение популярности премьера связано с его методами борьбы с пандемией

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Британцы в 2022 году без оптимизма смотрят на шансы сборной Англии на чемпионате мира по футболу, а также ожидают отставки главы правительства Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos MORI.

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Так, согласно опросу, 62% британцев верят, что в течение 2022 года Борис Джонсон перестанет быть премьер-министром и всего 25% считают такой исход маловероятным. При этом 58% подданных, голосовавших за Консервативную парию в 2019 году, верят в уход Джонсона с поста. Падение популярности Джонсона связано с его методами борьбы с пандемией коронавируса, а также с недавно разразившимся скандалом с рождественской вечеринкой на Даунинг-стрит, предположительно прошедшей в 2020 году во время жесткого локдауна в городе.

Большинство британцев уверены, что ситуация с пандемией коронавируса в 2022 году только ухудшится: 65% верят в новый национальный локдаун, 62% ожидают появление нового штамма, против которого не будут помогать вакцины, и 69% уверены, что ограничения против вируса не будут отменены. Также 49% опрошенных считают, что сотрудники не смогут вернуться в офисы на постоянной основе и будут вынуждены продолжать частично работать из дома.

Около 36% британцев верят, что их финансовая ситуация улучшится, 50% считают это маловероятным.

Всего 22% британцев ожидают, что сборная Англии по футболу сможет победить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 61% считает, что такая победа сборной маловероятна.

Несмотря на проблемы со здоровьем королевы Елизаветы II, 62% респондентов считают, что она продолжит исполнять свои обязанности, но 25% верят, что королева отречется от престола. Кроме того, 16% думают, что принц Гарри и его семья вернутся из США в Великобританию. Противоположного мнения придерживаются 72% британцев.

Великобритания Борис Джонсон

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