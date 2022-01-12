Джонсон извинился за посещение вечеринки во время локдауна в 2020 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в мае 2020 года и пояснил, что счел ее рабочим мероприятием, сообщает в среду Sky News.

"Я бы хотел извиниться... Несмотря на то, что я не могу предвидеть результатов текущего расследования, я узнал достаточно, чтобы понять, что некоторые вещи мы сделали неправильно. И я должен взять на себя ответственность за это", - сказал Джонсон во время выступления в палате общин в среду.

Он добавил, что сад, который находится на Даунинг-стрит и где собрались сотрудники, является продолжением офиса и постоянно используется "для глотка свежего воздуха", а потому Джонсон решил, что вечеринка была рабочим мероприятием.

"Когда я отправился в этот сад после шести вечера 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить сотрудников перед тем, как вернуться в свой офис 25 минут спустя и продолжить работу, я безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие", - объяснил Джонсон свое пребывание на вечеринке.

В свою очередь лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер посоветовал премьер-министру "сделать верный поступок и уйти в отставку", назвав его оправдания "настолько нелепыми, что это действительно оскорбительно для британцев". На это Джонсон порекомендовал политику дождаться результатов расследования.

В данный момент идет расследования ряда вечеринок, которые, как предполагается, проходили на Даунинг-стрит в течение 2020 года, когда Лондон находился на строгом локдауне и подобные мероприятия были запрещены.

Ранее на Даунинг-стрит отказывались говорить, присутствовал ли Джонсон на мероприятии "Принеси свою выпивку" (Bring your own booze), которое прошло 20 мая и на которое главный личный секретарь премьер-министра Мартин Рейнольдс отправил коллегам приглашение по электронной почте.