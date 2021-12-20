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Вопрос о мере пресечения Порошенко могут решить 23 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря для проведения процессуальных действий, будет решаться вопрос избрания меры пресечения, сообщил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

"Принято решение об уведомлении указанного лица (Порошенко) о подозрении по статье 258 со значком 3 и статьи 111 УК (содействие деятельности террористических организаций и госизмена)", - сказал Кисилевич в понедельник на брифинге в Киеве.

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"Поскольку указанное лицо (Порошенко) сегодня не прибыло по вызову (на допрос в ГБР - ИФ), мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какой именно меры пресечения - на это будут влиять много факторов... поэтому сейчас не можем сообщить, какое будет принято решение", - сказал Кисилевич.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Порошенко не явится на повторный вызов, представитель офиса генпрокурора сказал: "Будем рассматривать этот вопрос согласно УПК Украины и будем учитывать все обстоятельства при решении вопроса об избрании меры пресечения".

Руководитель отдела главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко заявил, что "бывший президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, содействовал террористическим организациям ЛНР и ДНР".

Петр Порошенко Украина

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