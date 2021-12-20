Губернатор Мэриленда и несколько конгрессменов заразились COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган вслед за рядом других высокопоставленных американских официальных лиц заболел коронавирусом, сообщают СМИ США.

Хоган написал в понедельник в твиттере, что получил положительный анализ на коронавирус, но "чувствует себя хорошо". Он добавил, что вакцинирован и получил в том числе бустерную дозу.

Информация о заражении Хогана коронавирусом последовала после того, как COVID-19 подтвердился у сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Кори Букера, а также у республиканца Джейсона Кроу. Все трое ранее прошли вакцинацию двумя дозами препарата, а также сделали бустерную прививку.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США ранее сообщили, что из-за штамма "омикрон" в стране ожидается рост заболеваемости, поскольку вакцины не на 100% защищают от него. При этом в ведомстве указали, что у тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса, вероятно, при "омикроне" болезнь протекает легче, чем у тех, кто не сделал прививку.

Эти случаи заболевания привлекли внимание американских СМИ, которые пришли к выводу, что это хорошо иллюстрирует возникшие проблемы в борьбе против COVID-19. Хоган, Уоррен, Букен и Кроу четко выполняли требования врачей: вакцинировались, а когда это стало актуальным - получили и третью, "бустерную", дозу вакцины.