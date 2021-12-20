Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Губернатор Мэриленда и несколько конгрессменов заразились COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган вслед за рядом других высокопоставленных американских официальных лиц заболел коронавирусом, сообщают СМИ США.

Хоган написал в понедельник в твиттере, что получил положительный анализ на коронавирус, но "чувствует себя хорошо". Он добавил, что вакцинирован и получил в том числе бустерную дозу.

Информация о заражении Хогана коронавирусом последовала после того, как COVID-19 подтвердился у сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Кори Букера, а также у республиканца Джейсона Кроу. Все трое ранее прошли вакцинацию двумя дозами препарата, а также сделали бустерную прививку.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США ранее сообщили, что из-за штамма "омикрон" в стране ожидается рост заболеваемости, поскольку вакцины не на 100% защищают от него. При этом в ведомстве указали, что у тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса, вероятно, при "омикроне" болезнь протекает легче, чем у тех, кто не сделал прививку.

Эти случаи заболевания привлекли внимание американских СМИ, которые пришли к выводу, что это хорошо иллюстрирует возникшие проблемы в борьбе против COVID-19. Хоган, Уоррен, Букен и Кроу четко выполняли требования врачей: вакцинировались, а когда это стало актуальным - получили и третью, "бустерную", дозу вакцины.

США коронавирус

Новости

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов
Пандемия коронавируса

В Великобритании за сутки выявили почти 92 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили почти 92 тыс. случаев COVID-19

Большинство британцев ожидают в 2022 году отставки Бориса Джонсона

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

На белорусских дипломатов напали у посольства в Лондоне

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });