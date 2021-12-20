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Салливан заявил о готовности к контактам с РФ через Совет Россия-НАТО и ОБСЕ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона контактировать с РФ через разнообразные площадки, такие как Совет Россия-НАТО и ОБСЕ, а также в двустороннем формате, сообщает в понедельник Совет нацбезопасности США.

"Салливан сообщил, что США готовы к дипломатическим контактам через многие каналы. Речь может идти, в частности, о двусторонних контактах, о Совете Россия-НАТО, об ОБСЕ", - говорится в заявлении этой структуры.

США Джейк Салливан Россия

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