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США заявили, что переговоры по гарантиям безопасности с РФ могут состояться в январе

Вашингтон не намерен "вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В США рассчитывают начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности в январе, но конкретизировать точную дату пока не готовы, заявил посол США в России Джон Салливан.

"Сегодня я не готов сообщить вам конкретную дату или место (переговоров - ИФ). Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках упомянутого вами продолжающегося Диалога по стратегической стабильности", - сказал он в интервью изданию "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

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Как отметил Салливан, президент США Джо Байден ранее инициировал на двустороннем уровне ряд форматов диалога с российской стороной.

"У нас есть эти механизмы. Диалог по стратегической стабильности для двусторонних дискуссий между Соединенными Штатами и Россией. Совет Россия-НАТО. И еще более широкий форум - ОБСЕ, в которую входит и Украина, что важно", - подчеркнул глава американской дипмиссии.

По его словам, " госсекретарь (Энтони) Блинкен сказал, что мы не собираемся вести касающиеся безопасности Украины переговоры, на которых не была бы представлена сама Украина".

"Точно так же Соединенные Штаты не намерены вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия", - отметил Салливан.

"Таким образом, у нас есть архитектура, форматы для проведения этих дискуссий. Их три: Совет Россия-НАТО, ОБСЕ и наши двусторонние консультации с правительством РФ. Я надеюсь и ожидаю, что - особенно учитывая ситуацию в Донбассе и на российско-украинской границе - будут встречи в январе. Но сегодня, 23 декабря, я вам не готов назвать ни дату, ни место или места, где они могут состояться", - отметил Салливан.

США РФ Джон Салливан

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