Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законной мерой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что уведомление о подозрении пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко абсолютно законно и предъявлено в пределах действующего законодательства.

"Это работа правоохранительных органов, давайте подождем результатов, посмотрим... Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Премьер выразил уверенность, что это все проходит в пределах действующего законодательства Украины.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.