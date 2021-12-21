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Китай построил свыше 1,3 млн базовых станций 5G

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Китае введены в строй более 1,3 млн базовых станций 5G в рамках плана расширения зоны охвата новым стандартом мобильной связи, сообщило министерство промышленности и информатизации.

На конец прошлого года в стране насчитывалось около 580 тыс. базовых станций.

Общее число абонентов связи "пятого поколения" в КНР к настоящему времени достигло 497 млн, заявил глава ведомства Сяо Яцин.

Как ожидается, к 2023 году их количество превысит 560 млн, сообщает агентство "Синьхуа". К этому времени стандартом связи 5G будут пользоваться более 40% владельцев мобильных телефонов, и на каждые 10 тыс. человек в стране будет приходиться более 18 базовых станций 5G.

Поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G в стране достигли в январе-ноябре 239 млн единиц, что на 65,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Китай

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