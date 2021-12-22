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США опровергли заявление Шойгу об американских ЧВК в Донбассе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США на Украине отмечает, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о наличии американских частных военных компаний (ЧВК) в Донбассе и доставке туда резервуаров с неустановленными химическими компонентами для провокаций являются абсолютно неправдивыми.

"Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины", - говорится в сообщении американского посольства в твиттере, опубликованном в среду.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что "достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области" и что "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Сергей Шойгу Минобороны РФ США Донбасс Украина

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