Не менее 70 новых планет-изгоев обнаружили в нашей Галактике

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Астрономы, используя несколько телескопов Европейской Южной обсерватории (ESO) и других инструментов, обнаружили по меньшей мере 70 новых планет-изгоев в нашей галактике Млечный Путь, говорится в сообщении ESO.

"Это самая большая группа планет-изгоев, когда-либо открытых, что является важным шагом на пути к пониманию происхождения и особенностей этих таинственных галактических кочевников", - говорится в сообщении.

Планеты-изгои – космические объекты, которые имеют массы, сопоставимые с массами планет нашей Солнечной системы, но не вращаются вокруг звезды, а свободно перемещаются сами по себе.

Ученые обнаружили по меньшей мере 70 новых планет-изгоев с массами, сопоставимыми с массой Юпитера, в области звездообразования, расположенной в созвездиях Скорпиона и Змееносца.

Чтобы обнаружить так много объектов, ученые использовали данные за 20 лет, полученные с нескольких телескопов на Земле и в космосе, измерив мельчайшие движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба.

"Через несколько миллионов лет после их образования эти планеты все еще достаточно горячи, чтобы светиться, что делает их непосредственно обнаруживаемыми чувствительными камерами на больших телескопах", - говорится в сообщении.

По оценкам ученых, в галактике может существовать несколько миллиардов свободно плавающих гигантских планет, свободно перемещающихся без звезды-хозяина.

Некоторые специалисты полагают, что планеты-изгои могут образовываться в результате коллапса газового облака, которое слишком мало, чтобы привести к образованию звезды, или что они могли быть выброшены из своей родительской системы. Но какой механизм более вероятен, остается неизвестным.

Команда использовала данные наблюдений Очень большого телескопа ESO (VLT), обзорного телескопа для астрономии в видимом и инфракрасном диапазоне (VISTA), обзорного телескопа VLT (VST) и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO, расположенного в Чили, и некоторые другие.