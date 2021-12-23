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В Южной Корее установлен рекорд числу смертей пациентов с COVID за сутки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее снижается число ежесуточно выявляемых заражений коронавирусом, однако показатели критических случаев заболевания и смертей среди инфицированных бьют рекорды, передает в четверг агентство "Рёнхап".

Согласно данным южнокорейского Агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за истекшие сутки в стране выявили менее 7 тыс. случаев COVID-19 - 6 919 заражений. В то же время медслужбы зафиксировали максимальный с начала пандемии показатель суточной смерти - 109 летальных исходов.

Кроме того, по информации KDCA, общее число больных COVID-19 в критическом состоянии достигло 1083 человек, что превышает зафиксированный накануне рекорд в 1063 таких пациентов.

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Такая ситуация в стране наблюдается на фоне очередного введения коронавирусных ограничений из-за роста случаев инфицирования и распространения штамма "омикрон". Так, за последние 24 часа в Южной Корее выявили еще 12 новых заражений "омикроном", а общее число заразившихся им составило 246.

Высокопоставленный сотрудник агентства Сон Ён Рэ заявил, что в целом "тенденция к росту заболеваемости существенно уменьшилась". По его словам, это произошло благодаря темпам распределения бустерных доз вакцин, а также более строгим ограничениям.

Как отмечает "Рёнхап", власти также разрабатывают план мер на случай, если суточный прирост случаев COVID-19 достигнет 15 тыс.

С 18 декабря в Южной Корее ввели новые ограничения, которые, как ожидается, будут действовать по 2 января. Власти, в частности, ограничили число участников частных собраний до четырех человек и сократили часы работы заведений общественного питания. Кафе, рестораны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения теперь работают до 21:00. В то же время кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе могут работать до 22:00. Посещать их могут только полностью вакцинированные и люди, предъявившие отрицательный ПЦР-тест.

Эти меры знаменуют отказ от правительственной схемы "жизнь с COVID-19", которая начала действовать в прошлом месяце с целью восстановления нормальной жизни путем поэтапного ослабления ограничений.

Всего в Южной Корее с начала пандемии COVID-19 выявили более 589,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5 тыс. инфицированных скончались.

Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 82,2% населения. Бустерную дозу получили 26,7% жителей страны.

Южная Корея коронавирус

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