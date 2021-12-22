У россиянина с "омикроном" развилась пневмония, он в состоянии средней тяжести

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Клинические проявления фиксируют у 10% носителей штамма "омикрон", однако есть случай выявления пневмонии у одного из инфицированных, сообщил в среду главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

"Появился мужчина (инфицированный "омикроном" - ИФ), у которого пневмония, он в состоянии средней тяжести, но на сегодняшний день ему стало лучше", - сказал Осипов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Осипов отметил, что всего в больницах Московской области сейчас наблюдается более 30 носителей штамма "омикрон". У трех из них - в том числе ребенка - фиксируют клинические проявления заболевания.

По словам Осипова, у привитых от COVID-19 клинических проявлений не наблюдают.

Как сообщалось, сейчас в РФ подтвержден 41 случай заболевания "омикроном".