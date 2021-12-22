Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

У россиянина с "омикроном" развилась пневмония, он в состоянии средней тяжести

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Клинические проявления фиксируют у 10% носителей штамма "омикрон", однако есть случай выявления пневмонии у одного из инфицированных, сообщил в среду главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

В России"Омикрон" заражает крыс и мышей, которые были нечувствительны к другим штаммамЧитать подробнее

"Появился мужчина (инфицированный "омикроном" - ИФ), у которого пневмония, он в состоянии средней тяжести, но на сегодняшний день ему стало лучше", - сказал Осипов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Осипов отметил, что всего в больницах Московской области сейчас наблюдается более 30 носителей штамма "омикрон". У трех из них - в том числе ребенка - фиксируют клинические проявления заболевания.

По словам Осипова, у привитых от COVID-19 клинических проявлений не наблюдают.

Как сообщалось, сейчас в РФ подтвержден 41 случай заболевания "омикроном".

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Госдума завершила осеннюю сессию

Дума приняла закон о тюремном сроке для лихачей

ГД подняла до 1 млн штрафы для подменяющих номера мошенников

ГД подняла до 1 млн штрафы для подменяющих номера мошенников

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Внесение COVID-вакцинации подростков в календарь прививок РФ не сделало ее обязательной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });