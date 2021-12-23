МВД Белоруссии признало "Радио Свобода" экстремистским формированием
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии признало экстремистским формированием "Радио Свобода" (в РФ радиостанция признана СМИ-иноагентом), говорится в сообщении в телеграм-канале министерства в четверг.
"Министерством внутренних дел 23 декабря экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радио Свобода", - сказано в сообщении.
Речь идет о сайте, YouTube-канале, телеграм-канале "Радио Свобода" и его страницах в соцсетях.
Ранее в Белоруссии были признаны экстремистскими материалы интернет-каналов "Радио Свобода".