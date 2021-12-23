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Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко
Владимир Зеленский
Фото: Presidency of Ukraine/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины вызывает президента Украины Владимира Зеленского в качестве ответчика на заседание по иску пятого президента Петра Порошенко, сообщили агентству в суде.

"Президент вызван как ответчик на заседание 28 февраля по административному иску Порошенко к президенту (по так называемым "пленкам Бигуса" - ИФ), - сказали в суде.

Там напомнили, что 23 августа определением Верховного суда исковое заявление было оставлено без движения, суд предоставил срок для устранения в нем недочетов, но это не было сделано, и суд вернул иск. Не согласившись с нерассмотрением иска, истец подал апелляцию в Большую палату Верховного суда, которая в свою очередь направила иск на рассмотрение Кассационного админсуда в составе Верховного суда.

Поскольку иск назначен к рассмотрению, по процедуре на заседание вызываются стороны процесса, в том числе и президент (институт президента) как ответчик по иску.

Суть исковых требований Порошенко к Зеленскому сводится к признанию противоправными высказываний главы государства в адрес пятого президента после обнародования журналистского расследования "Бигус.инфо", так называемых "пленок Медведчука".

9 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины допросила народного депутата, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктора Медведчука в рамках расследования дела о госизмене. "Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ", - сказали в пресс-службе ведомства.

В СБУ добавили: "В рамках уголовного производства, связанного с вышеуказанными пленками, на допрос дважды вызывался Порошенко. Но он дважды не явился на допрос".

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров "ОПЗЖ" Медведчуком.

Позднее одно из интернет-изданий обнародовало запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили, что эти записи тщательно изучаются на предмет наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Украина Владимир зеленский Петр Порошенко

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