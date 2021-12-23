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Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сразу семь сотрудников Пентагона после посещения базы ВМС США на Гавайских островах сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

Все они сопровождали в поездке заместителя министра обороны Кэтлин Хикс в штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. Сама Хикс не заболела COVID-19 после этой поездки.

Все заразившиеся вирусом в настоящее время находятся на самоизоляции. Пентагон также связался со всеми отелями и базами, где заразившиеся могли контактировать с другими людьми.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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