Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сразу семь сотрудников Пентагона после посещения базы ВМС США на Гавайских островах сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

Все они сопровождали в поездке заместителя министра обороны Кэтлин Хикс в штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. Сама Хикс не заболела COVID-19 после этой поездки.

Все заразившиеся вирусом в настоящее время находятся на самоизоляции. Пентагон также связался со всеми отелями и базами, где заразившиеся могли контактировать с другими людьми.