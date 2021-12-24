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МИД Турции отметил, что противостояние между РФ и Украиной достигло опасного уровня

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Противостояние между РФ и НАТО, а также Украиной стало приобретать опасные формы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Глава дипломатии Турции сказал, что сегодня соперничество между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО достигло опасных уровней", - сообщает в пятницу издание Yeni Şafak.

В то же время на фоне этой ситуации Чавушоглу отверг возможность отказа Анкары от близких отношений с Киевом.

"Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас есть интенсивные отношения с Россией", - пояснил министр.

По его словам, в подобных трудных обстоятельствах Анкара сделает все необходимое для защиты своей безопасности, но, несмотря на сложность задачи, для подобных целей и предназначена дипломатия.

Он также напомнил, что Турция обладает вторым по величине военным контингентом в НАТО и является пятым по значению участником операций и миссий альянса. Чавушоглу подчеркнул, что попытки некоторых стран представить ЕС в качестве альтернативы НАТО являются "неконструктивными и нереалистичными".

Кроме того, министр сказал, что международная ситуация в области безопасности становится все более хрупкой.

"После холодной войны соперничество великих держав разжигает напряженность в различных регионах, таких как Украина, Балканы, Черное море, Тайвань и Южно-Китайское море. Эффекты от сравнительно недавних вызовов вроде климатических изменений, терроризма, кибератак, нерегулируемой миграции и пандемии ощущаются повсеместно", - резюмировал он.

Мевлют Чавушоглу Турция НАТО Украина

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