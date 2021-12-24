Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кремль оценил возможности Турции в урегулировании отношений РФ и Украины

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Страны НАТО, выступающие за диалог с Россией, могли бы внести положительный вклад в нормализацию отношений между Москвой и альянсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что Анкара не может оставаться в стороне от сложных отношений России и Украины в том числе в контексте НАТО. У него спросили, как в Кремле оценивают возможность участия Турции в урегулировании сложных отношений между Москвой и Киевом.

"Сложности есть не между Москвой и Киевом. Сложности есть между Москвой и Америкой и Москвой и НАТО, Турция в данном случае – это страна НАТО", - ответил он.

Песков предположил, что "в том числе и с Турцией американцы будут консультироваться, это союзник США".

Комментируя слова журналиста о том, что Турция является членом не совсем дружественной России структуры, Песков заметил, что "страны НАТО занимают разную позицию".

"Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции, а есть страны, которые, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога и решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести позитивный вклад в этот процесс", - добавил он.

РФ Украина Турция НАТО Дмитрий Песков Мевлют Чавушоглу

Новости по теме

Новости

Завербованный Украиной военный задержан в Воронежской области

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Возбуждено дело о гибели двух пациенток при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

Ростовчанин получил 10 суток за прошлогодние посты с символикой ФБК

МИД РФ сообщил о 10 тыс. западных военных инструкторов на Украине

В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября

В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября
Пожар в торговом центре в Кемерове

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Москве задержана глава Балтийской промышленной компании

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });