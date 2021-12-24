В США подорожал подарочный набор из песни "Двенадцать дней Рождества"

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году на 5,4% дороже, чем в допандемийном 2019 году. Об этом свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в 2021 году составляет $179,454 тыс., что более чем на $9 тыс. (на 5,4%) выше их стоимости в 2019 году.

Если же покупатель возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $41,206 тыс., что на 5,7% дороже, чем в позапрошлом году. При этом с момента начала подсчета (в 1984 году) набор подорожал более чем вдвое.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 38 лет, для этого используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы были исключения.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году подскочила на 8,6% относительно 2019 года и достигла $28,08 тыс. Из неё, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость четырех составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне, а восьми - увеличилась. Наиболее существенно в этом году подорожала птица: гуси - на 57,1%, горлицы - на 50%, несушки - на 40,5%. Кроме того, цена золота выросла на 8,5%.

С иронией можно отметить, что на фоне повышения цен на недвижимость в США в текущем году увеличилась и стоимость жилья для куропатки - грушевое дерево подорожало на 6,6%. При этом цена самой птицы не изменилась, в связи с чем куропатка вместе с деревом стали стоить на 6% больше, чем в 2019 году.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $210,627 тыс., что на 8,3% выше цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре стоила бы американцу на 7,9% дороже - $45,6 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.