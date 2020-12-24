В США набор из рождественской песни подешевел вдвое из-за ограничений

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году дешевле на 58%, свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

Всего в индексе фигурируют 12 позиций, но из них четыре оказались недоступны в этом году из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса и отмены живых выступлений. Это упомянутые в песне девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

ВPNC вычли из общей корзины стоимость выступлений, в результате цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составила около $105,562 тыс., что на 38% ниже прошлогоднего показателя ($170,3 тыс.).

Если же покупатель возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $16,168 тыс., что на 58,5% дешевле, чем в 2019 году. Это также ниже суммы в момент начала подсчетов в 1984 году - $20,07 тыс.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $133,356 тыс., что на 31,4% ниже цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 51,8% дешевле - в $20,355 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках. Не считая уже названных персонажей, это куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 37 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы есть исключения.

По словам главного инвестиционного аналитика PNC Financial Services Аманды Агати, рост PNC CPI без учета недоступных для расчета подарков составил в этом году 2,9%.

Потребительские цены в стране за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, увеличились на 1,2%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,6%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году рухнула на 88,2% - до $3,043 тыс. Из нее, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость четырех составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне. Наиболее существенно в этом году подорожала птица: горлицы - на 50%, гуси - на 35,7% и несушки - на 15,7%. Кроме того, выросли цены на золото - на 14,5%.