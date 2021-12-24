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Сервис доставки еды Doordash обяжет всех сотрудников поработать курьерами

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. в январе возобновит программу WeDash, в рамках которой все сотрудники компании, от программистов до топ-менеджеров, будут раз в месяц работать курьерами или выполнять другие обязанности, пишет MarketWatch.

Эта программа действовала с основания компании, но была приостановлена на время пандемии. DoorDash вернул программу, чтобы сотрудники лучше понимали проблемы бизнеса и помогали решить их, говорится в сообщении фирмы. Для тех, кто не может осуществлять доставку, предусмотрен ряд альтернатив, включая помощь работникам службы поддержки клиентов.

Сообщение с заголовком "DoorDash заставляет инженеров доставлять еду" в приложении Blind, где сотрудники могут оставлять анонимные отзывы о работе в компаниях, собрало 1,5 тыс. комментариев, включая нецензурные. Многие жалуются, что работа курьера не входит в их рабочие обязанности и не была упомянута при приеме на работу, тогда как другие отмечают, что поработав в доставке, "белые воротнички" смогут увидеть, как принимаемые ими решения сказываются на клиентах, курьерах и ресторанах.

Представительница DoorDash сказала, что приведенные в сообщении и в комментариях жалобы в целом не отражают настроения сотрудников компании.

Акции DoorDash не торгуются в пятницу, поскольку американские биржи закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Накануне котировки выросли на 3%, с начала года капитализация компании увеличилась на 7,7% до $51 млрд.

DoorDash США

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