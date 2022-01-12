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Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (ранее Facebook) ввела в свой совет директоров Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash Inc. Как пишет The Wall Street Journal, это первое изменение в составе совета с 2020 года. Теперь в совете десять директоров.

Ранее инвесторы неоднократно критиковали основателя Meta Марка Цукерберга за слишком сильное влияние на совет. Цукерберг занимает посты главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании, а также является контролирующим акционером.

DoorDash, основанная Тони Сюем в 2013 году, за время пандемии стала крупнейшей службой доставки еды в США. Компания провела IPO в декабре 2020 года, получив оценку в $38 млрд.

Акции DoorDash подскочили в цене на 7,6% во вторник и дорожают на 2,2% в ходе электронной сессии в среду. Цена бумаг Meta выросла на 1,9% накануне.

Meta Facebook DoorDash Тони Сюй Марк Цукерберг

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