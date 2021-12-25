В Киргизии увидели угрозу территориальной целостности в неполном согласовании границ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Неполное согласование государственной границы с соседними странами угрожает территориальной целостности Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров на заседании кабинета министров в субботу.

"Неполное согласование государственной границы с соседними странами, сложности в переговорном процессе на некоторых участках, прохождение стратегической транспортной инфраструктуры Киргизстана через территории соседних стран - прямая угроза территориальной целостности республики", - сказал Жапаров.

Он уделил особое внимание Баткенской области, пострадавшей в ходе конфликта на киргизско-таджикской границе в мае.

"В этом году мы за три месяца восстановили Баткенскую область, пострадавшую в результате событий на киргизско-таджикской границе. Впервые Баткен получил внимание на государственном уровне как стратегическая граница. Области присвоен особый статус, принята программа развития. Мы приняли решение выделять 500 млн сомов ($6 млн) ежегодно", - отметил Жапаров.

Кроме того, президент сообщил, что по его указу в честь 110-летия первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Исхака Раззакова город Исфану переименуют в город Раззаков.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Так, в конце апреля на киргизско-таджикской границе произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались до 1 мая, когда стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. В ходе четырехдневного конфликта с обеих сторон были погибшие и пострадавшие.