Более 200 зданий в Киргизии были разрушены на границе с Таджикистаном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - 220 домов и объектов были разрушены в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии в четверг.

"По подсчетам МЧС было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них, одна школа, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад, один медицинский пункт, одна стоматология, две аптеки, одна библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, пять столовых, три ресторана, а также семь государственных зданий", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что в ходе конфликта на границе с Таджикистаном в селах Киргизии были повреждены 78 домов.

По данным МЧС, в Баткенскую область доставлено 972 тонны гуманитарных грузов.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

29 апреля данный факт был зарегистрирован Генпрокуратурой Киргизии в Едином реестре преступлений и наказаний по признакам преступления, предусмотренного статьей "Преступление против мира" Уголовного кодекса республики.

Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры Киргизии. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-видеофиксация.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

3 мая в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Позднее в этот же день Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человек, 36 человек погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали 19 граждан, 88 ранены, сообщили таджикские СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.