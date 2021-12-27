В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Вене в понедельник начнется восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ожидается, что на этих переговорах "совместная комиссия СВПД встретится, с целью обсудить и определить дальнейший путь" решения проблемы. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении седьмого этапа переговоров главный переговорщик от ЕС Энрике Мора отметил, что у участников венских переговоров остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он добавил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и получить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и здесь лежит основа проблем.

Он также отметил необходимость более быстрым образом решать ключевые вопросы возрождения СВПД.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели первые шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.