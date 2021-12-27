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Штат в Австралии сообщил о первом летальном случае от штамма "омикрон"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первый летальный случай от варианта COVID-19 "омикрон" зарегистрирован в австралийском в городе Сидней (штат Новый Южный Уэльс), сообщает Associated Press.

Скончался мужчина в возрасте 80 лет, который заразился в учреждении по уходу за престарелыми в Сиднее. Отмечается, что он был полностью вакцинирован, но у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Самый густонаселенный штат страны Новый Южный Уэльс сообщил в понедельник о 6 тыс.324 новых случаях заражения COVID-19. Это на 70 случаев меньше, чем было зарегистрировано днем ранее. В больницах находится 524 человека, в том числе 55 в отделении интенсивной терапии.

Министр здравоохранения штата Брэд Хаззард заявил, что правительство штата рассматривает возможность отмены требования к медицинским работникам изолироваться после заражения COVID-19 из-за нехватки персонала.

Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия омикрон Коронавирус Новый Южный Уэльс

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