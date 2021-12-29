Министр обороны США приказал авианосной группировке задержаться в Средиземном море

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море, прежние планы о ее передислокации изменены, сообщило издание USNI News, освещающее деятельность военно-морских сил (ВМС) США.

Издание отмечает, что представитель Минобороны США подтвердил, что группировка пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы через Суэцкий канал переместиться в зону действия Центрального командования США на Ближнем Востоке.

USNI News также приводит слова одного из чиновников, который пояснил, что "изменение графика, одобренное Остином, призвано заверить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности".

Представитель Европейского командования Билл Спейс подтвердил изданию, что авианосная группировка продолжает действовать в зоне командования Шестого флота США, в которую входят Средиземное и Черное моря. Он не стал комментировать будущие операции группировки, сославшись на то, что они "носят динамичный характер и обусловлены нашей политикой оперативной безопасности".

Издание отметило, что чиновники не упомянули о "продолжающемся наращивании российской военной мощи на восточной границе Украины", однако повторило муссируемые западными СМИ сообщения о массовой переброске Россией войск в эти районы.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы, а также о планах Москвы вторгнуться на украинскую территорию в начале 2022 года.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ответ на эти заявления говорил, что у России нет агрессивных планов.