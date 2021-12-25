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Южный военный округ объявил о возвращении с полевых занятий более 10 тысяч военных

В места постоянной дислокации вернутся войска, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Южный военный округ (ЮВО) возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях.

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"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - сообщила пресс-служба округа в субботу.

Согласно сообщению, занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО", - сообщил ЮВО.

В округе заявили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

"В течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Западный военный округ также сообщал о занятиях в полевых условиях военнослужащих общевойсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы, а также о планах Москвы вторгнуться на украинскую территорию в начале 2022 года.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ответ на эти заявления говорил, что у России нет агрессивных планов.

Россия ЮВО Минобороны РФ

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