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Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Туниса одобрил использование российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустерной инъекции на территории республики, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В РФПИ отметили, что однокомпонентная российская вакцина одобрена уже более чем в 30 странах мира.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Тунисе в конце января 2021 года. "Спутник V" одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Тунис РФПИ Спутник Лайт

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