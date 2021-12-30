Бустер вакцины Johnson & Johnson на 84% защищает от госпитализации при "омикроне"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бустерная доза однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson обеспечивает защиту в 84% от госпитализации в случае инфицирования штаммом "омикрон", сообщает AP со ссылкой на исследование, проведенное среди зараженных коронавирусом медработников в ЮАР.

Исследование проводили по 69 092 работникам, которые получили бустерную дозу вакцины Johnson & Johnson с 15 ноября по 20 декабря. Оказалось, что сразу после получения бустера защита от госпитализации составляла 63%, спустя 14 дней после инъекции возросла до 84%, а через один - два месяца после вакцинации - до 85%.

Однако, как отметили исследователи, их работа обладает рядом ограничений, включая короткий период последующего наблюдения за вакцинированными. Кроме того, исследование еще не прошло рецензирование.

"Эти (результаты - ИФ) убеждают нас, что вакцины от COVID-19 продолжают быть эффективными для цели, ради которых их создавали - защищать людей от тяжелого течения болезни и смерти", - заявила один из авторов исследования Линда-Грейл Беккер.

Она уточнила, что вопрос о необходимости последующих бустерных доз вакцин пока остается открытым.

"Мы демонстрируем, что две дозы действительно обеспечивают полную защиту, и я не думаю, что мы можем обобщать, будто нам потребуется третья или четвертая доза", - сказала она.

В свою очередь главы подразделения Johnson & Johnson по вопросам исследований и развития Матаи Маммен заявил, что в компании полагают: защита от "омикрона" достигается за счет активации T-лимфоцитов благодаря вакцине.

"Эти данные заставляют предполагать, что "омикрон" не влияет на реакцию T-лимфоцитов, вызванную вакциной", - объяснил он.

AP уточняет, что однокомпонентные вакцины Johnson & Johnson проще транспортировать в отдаленные сельские районы Африки благодаря лучшей устойчивости к высоким температурам, нежели двухкомпонентные вакцины Pfizer/BioNTech.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

Агентство напоминает, что если изначальной курс вакцинации показывал ограниченную эффективность против "омикрона", то ряд исследований в то же время показал усиление защиты после введения бустерных доз вакцин против тяжелого течения COVID-19, вызванного заражением "омикроном".