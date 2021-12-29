Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Игорь Додон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной пророссийской Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что в среду был допрошен в генеральной прокуратуре (ГП) и признан подозреваемым "по делу о хищениях электроэнергии посредством государственной компании Energocom".

Как передает корреспондент "Интерфакса", Додон сообщил журналистам, что ему в ходе допроса показали документы, к которым он якобы имел отношение в 2008 году, когда был министром экономики.

"Я сказал, что я ни при чем. Готов сотрудничать со следствием и дальше. Никуда убегать не собираюсь. Жаль, что некоторые СМИ устраивают шоу под названием "Додон бежит из страны!" - сказал политик.

Он подчеркнул, что возбужденное уголовное дело - "попытка властей отвлечь население от тех проблем, что вызвано повышением цен и тарифов, некачественным управлением страной".

"Группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать", - пошутил Додон.

Бывшего президента у прокуратуры встречала группа сторонников, а также несколько противников. Первые выкрикивали ободряющие его деятельность лозунги, а вторые - призывали посадить Додона в тюрьму.

По данным Генпрокуратуры, статус подозреваемого имеет срок давности - три месяца. Далее прокурор по делу определяет статус фигуранта дела.

По версии следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдавию электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, регулятора и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, организовали преступную схему. Необоснованно увеличив закупочную цену на электроэнергию, они присваивали себе разницу. Прокуроры считают, что эта разница составила $11,97 миллиона.