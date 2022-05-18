Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Игоря Додона, сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Мариана Керпек.

"Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года", - сказала Керпек журналистам в среду.

Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи состоявшейся в июне 2019 года встречи Игоря Додона с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видеофрагменте, снятым в офисе Демпартии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют "кульком". Из разговора очевидно, что в "кульке" находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.

Видеозаписи обнародовал в 2020 году депутат Юрий Реницэ. В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании видеозаписей, отметив, что "в ходе проверки не выявила элементов преступления".

Накануне Апелляционная палата (АП) Кишинева отменила решение суда Кишинева, который в 2019 году отказал в возбуждении уголовного дела против Додона, а также распоряжение по этому поводу бывшего заместителя руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

Ранее в среду Додон сообщил, что он оштрафован на максимальную сумму в 9000 леев (500 долларов) за то, что 9 мая нарушил запрет на использование георгиевской ленты. Он заявил, что намерен оспорить решение полиции в суде.

Молдавия Игорь Додон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу