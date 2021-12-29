В Швейцарии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Швейцарии за минувшие сутки зафиксировали 13,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило швейцарское подразделение издания The Local со ссылкой на службы здравоохранения.

Это самый высокий суточный прирост случаев в стране за все время пандемии коронавируса. Этот показатель в Швейцарии впервые превысил 13 тыс.

При этом, недавний анализ группы экспертов, занимающейся ситуацией с коронавирусом в стране, показал, что при наихудшем сценарии ко второй недели января прирост может превысить 20 тыс. в сутки.

Больницы в ряде крупных городов Швейцарии, в частности в Цюрихе и Люцерне, предупредили, что их отделения интенсивной терапии уже работают на пределе возможностей.

Согласно данным правительства Швейцарии, в стране полную вакцинацию прошли 67% населения, бустерную дозу получили 22% жителей.