Спецслужбы начали проверку ТЦ в Новосибирске после сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании торговых и торгово-развлекательных центров в Новосибирске поступили утром в четверг, сообщает антитеррористическая комиссия (АТК) региона.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении подобных сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения.

"С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок", - отмечается в сообщении.