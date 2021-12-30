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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Спецслужбы начали проверку ТЦ в Новосибирске после сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании торговых и торгово-развлекательных центров в Новосибирске поступили утром в четверг, сообщает антитеррористическая комиссия (АТК) региона.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении подобных сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения.

"С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок", - отмечается в сообщении.

Новосибирск

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