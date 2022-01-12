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Сообщение о минировании поступило в половину школ Екатеринбурга

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сообщение о минирование поступило в половину школ Екатеринбурга утром в среду, детей эвакуировали из зданий.

"Сейчас нам известно о 80 заминированных школах. В большинстве школ дети отпущены по домам", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Позже департамент уточнил, что из-за сообщений о минировании эвакуированы дети и сотрудники из 93-х зданий.

Кроме того, сообщение о минировании поступило в Уральский государственный горный университет, сообщили "Интерфаксу" в вузе.

"Эвакуированы люди из всех четырех учебных зданий и всех общежитий, всего около 1 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

В ряде других университетов Екатеринбурга "Интерфаксу" сообщили, что им сообщения о минировании не поступали.

В пресс-группе городского управления МВД воздержались от комментариев.

Всего в Екатеринбурге функционирует 163 школы.

Екатеринбург

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