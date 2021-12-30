МИД РФ призвал США "осязаемо подкрепить" свое намерение вернуться в СВПД

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - У России нет причин обвинять Тегеран в намерении затормозить переговорный процесс по иранскому атому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да собственно говоря, это и не в ее (иранской стороны - ИФ) интересах", - добавила она.

Захарова также призвала США "осязаемо подкрепить" свои обещания о готовности вернуться в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Ведь "положение нарушителя резолюции Совета Безопасности ООН создает американцам все больший дискомфорт", отметила она.

Как подчеркнула дипломат, "основной вопрос сегодня состоит в том, как вернуть реализацию СВПД в устойчивое русло в соответствии с теми параметрами и условиями, которые были согласованы в 2015 году и были закреплены в резолюции Совбеза 2231".

"Есть четкое понимание, что путь к поставленной цели лежит через исправление американской стороной всех допущенных ею нарушений и встречные шаги Тегерана по разморозке ранее приостановленных добровольных обязательств по ограничению иранской ядерной программы", - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что "речь не идет о заключении новой сделки". "Приходится методично буквально и буквально по крупицам восстанавливать утраченный в результате действий США баланс интересов", - сказала Захарова.