Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ призвал США "осязаемо подкрепить" свое намерение вернуться в СВПД

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - У России нет причин обвинять Тегеран в намерении затормозить переговорный процесс по иранскому атому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В миреКосачев призвал США покаяться за выход из сделки по иранскому атомуЧитать подробнее

"Да собственно говоря, это и не в ее (иранской стороны - ИФ) интересах", - добавила она.

Захарова также призвала США "осязаемо подкрепить" свои обещания о готовности вернуться в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Ведь "положение нарушителя резолюции Совета Безопасности ООН создает американцам все больший дискомфорт", отметила она.

Как подчеркнула дипломат, "основной вопрос сегодня состоит в том, как вернуть реализацию СВПД в устойчивое русло в соответствии с теми параметрами и условиями, которые были согласованы в 2015 году и были закреплены в резолюции Совбеза 2231".

"Есть четкое понимание, что путь к поставленной цели лежит через исправление американской стороной всех допущенных ею нарушений и встречные шаги Тегерана по разморозке ранее приостановленных добровольных обязательств по ограничению иранской ядерной программы", - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что "речь не идет о заключении новой сделки". "Приходится методично буквально и буквально по крупицам восстанавливать утраченный в результате действий США баланс интересов", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова США Иран

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

"Омикрон" нанес удар по британским пабам и ресторанам на праздники

Путин в праздничном послании Байдену заявил о возможности наладить диалог

Что случилось этой ночью: четверг, 30 декабря

Спецслужбы начали проверку ТЦ в Новосибирске после сообщений о минировании

Пандемия коронавируса

В Мексике одобрили применение кубинской вакцины против COVID-19

В Мексике одобрили применение кубинской вакцины против COVID-19

Девушка экс-президента Грузии заявила, что политика перевезли в тюрьму в Рустави

Девушка экс-президента Грузии заявила, что политика перевезли в тюрьму в Рустави

На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });