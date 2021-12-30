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Китай провел девятое успешное испытание ракеты-носителя "Тяньсин"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китай провел девятое успешное испытание ракеты-носителя "Тяньсин-1", которая станет прототипом будущего космического транспортного корабля, говорится в сообщении компании-разработчика Space Transportation.

"В 12:40 (7:40 по Москве - ИФ) 30 декабря Space Transportation успешно завершила 9-ю миссию ракеты-носителя серии "Тяньсин"", - говорится в сообщении компании.

По информации разработчиков, в ходе испытания была проверена система отделения ступеней ракеты. Отмечается, что в рамках полёта "Тяньсин" собрал все необходимые данные и получил многоканальные изображения высокой чёткости.

"Разделение каждой ступени прошло штатно, полет завершился успехом", - отметили в Space Transportation.

Ранее в этом месяце компания провела три тестовых полета ракеты-носителя, каждое из которых было признано успешным.

В 2019 году Сямыньский университет сообщал о проведении двух совместных с Space Transportation верификационных полетов оснащенного крыльями 9-метрового космического корабля-прототипа, разработанного на базе "Тяньсина", способного развивать скорость около 4300 км/ч и достигать максимальной высоты около 26,2 км над Землей.

В ходе тестов были испытаны различные технологии, в том числе низкочастотная коммуникационная система, разработанная университетом для связи с ракетой на сверхзвуковых скоростях. По итогам испытаний компания направила в различные университеты и исследовательские центры КНР данные о совершенных полетах для анализа данных, благодаря которым инженеры смогут улучшать технологии в области высокоскоростной авиации.

В 2020 году компания сообщила об испытаниях двигателя для новой улучшенной модели этой серии - "Тяньсин-2", который будет более мобильным для маневрирования на высоких скоростях и сможет перевозить более диверсифицированную полезную нагрузку, при этом создание ракеты будет стоить дешевле, чем предыдущей модели.

Серия ракет-носителей "Тяньсин" разрабатывается с целью создания в будущем гиперзвуковых летательных аппаратов для мобильной транспортировки пассажиров и полезной нагрузки, а также испытания инновационных аэрокосмических технологий.

По заявлению компании, Space Transportation намерена проводить с 2019 по 2022 год верификационные запуски, в ходе которых будут проверяться ключевые технологии для глобальных гиперзвуковых полётов в будущем.

На 2023 год планируется первая миссия прототипа "космического челнока" на основе "Тяньсин-1" и "Тяньсин-2" для суборбитального космического туризма, а в 2025-м - первый тестовый полёт полноценного корабля.

Первый глобальный полет космического корабля "Тяньсин" намечен на 2028 год. По заявлениям разработчиков, технологии, необходимые для проведения полномасштабных миссий, должны быть доработаны и апробированы к 2030 году.

Китай Тяньсин

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