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Китай провел десятое испытание ракеты-носителя "Тяньсин"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Китай провел новое успешное испытание ракеты-носителя "Тяньсин-1", которая станет прототипом будущего космического транспортного корабля, говорится в сообщении компании-разработчика Space Transportation.

"В 12:10 по пекинскому времени (7:10 по Москве) Space Transportation успешно осуществила первый испытательный полет в этом году с центра запусков космодрома Цзюцюань, этот полет стал десятым для ракет серии "Тяньсин", - сказали в компании.

Серия ракет-носителей "Тяньсин" разрабатывается с целью создания в будущем гиперзвуковых летательных аппаратов для мобильной транспортировки пассажиров и полезной нагрузки, а также испытания инновационных аэрокосмических технологий.

По заявлению компании, Space Transportation намерена проводить с 2019 по 2022 год верификационные запуски, в ходе которых будут проверяться ключевые технологии для глобальных гиперзвуковых полетов в будущем.

В 2019 году Сямыньский университет сообщал о проведении двух совместных с Space Transportation верификационных полетов оснащенного крыльями 9-метрового космического корабля-прототипа, разработанного на базе "Тяньсина", способного развивать скорость около 4,300 км/ч и достигать максимальной высоты около 26,2 км над Землей.

В 2020 году компания сообщила об испытаниях двигателя для новой улучшенной модели этой серии - "Тяньсин-2", который будет более мобильным для маневрирования на высоких скоростях и сможет перевозить более диверсифицированную полезную нагрузку, при этом создание ракеты будет стоить дешевле, чем предыдущей модели.

На 2023 год планируется первая миссия прототипа "космического челнока" на основе "Тяньсин-1" и "Тяньсин-2" для суборбитального космического туризма, а в 2025-м - первый тестовый полет полноценного корабля.

Первый глобальный полет космического корабля "Тяньсин" намечен на 2028 год. По заявлениям разработчиков, технологии, необходимые для проведения полномасштабных миссий, должны быть доработаны и апробированы к 2030 году.

Китай Тяньсин

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