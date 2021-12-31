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Зеленский сообщил о запланированных на воскресенье переговорах с Байденом по вопросам безопасности

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на воскресенье, 2 января, переговорах с президентом США Джозефом Байденом, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал Зеленский в Twitter в пятницу вечером.

Украина Зеленский США Байден

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