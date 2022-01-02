Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится вечером 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом состоится вечером в воскресенье, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Как он написал на своей странице в фейсбуке, Зеленский и Байден "проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву".

Накануне агентство Associated Press сообщало, что Байден, как ожидается, в воскресенье проинформирует Зеленского о запланированных переговорах с участием России по вопросам безопасности.

Речь идет о запланированных на январь переговорах РФ и США по теме безопасности, а также - о контактах России с НАТО и ОБСЕ.