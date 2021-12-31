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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Франция продолжает регистрировать антирекорды заражений коронавирусом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Франция третий день подряд превышает уровень 200 тыс. суточных заражений коронавирусной инфекцией, установив в пятницу очередной антирекорд в 232 тыс. новых случаев COVID-19, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения.

Предыдущее наибольшее за всю пандемию число заболевших коронавирусом за сутки было зарегистрировано в минувшую среду - 208 тыс.

Франция пришла к очень высокому уровню заражаемости COVID-19: в среднем по стране за последнюю неделю отмечен 1251 случай заболеваний на 100 тыс. жителей.

Франция коронавирус

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