Французский вакцинный пропуск будет продлеваться только при условии бустерной прививки через четыре месяца

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что с 15 февраля одним из условий сохранения действительным "вакцинного пропуска" будет бустерная прививка через четыре месяца после второй дозы двухкомпонентной вакцинации.

В конце декабря прошлого года Верховная комиссия по делам здравоохранения Франции в своем заключении рекомендовала сократить срок между вакцинацией против COVID-19 и дополнительной усиливающей прививкой до трех месяцев.

Как объяснили в органе здравоохранения, такая рекомендация связана с мощной пятой волной пандемии коронавирусной инфекции и стремительным распространением во Франции контагиозного штамма "омикрон".

Веран в интервью воскресному изданию "Журналь дю диманш" сообщил, что предложенный правительством взамен санитарного "вакцинный пропуск", который должен быть в январе утвержден парламентом, продолжит действовать при условии получения усиливающей дозы не позднее четырех месяцев после второй прививки, а не семи, как это предусмотрено сейчас для санитарного пропуска.

Министр уточнил, что заражение коронавирусом будет приравниваться к бустерной инъекции.

Он пояснил: "Это означает, что человек, получивший две дозы и не прошедший ревакцинацию, но недавно заразившийся, соответствует условиям (для продления пропуска - ИФ)".

С 15 февраля все взрослые французы, желающие иметь "вакцинный пропуск", должны получать усиливающую дозу против COVID-19 через четыре месяца после второй двухкомпонентной прививки.

Правительство Франции 27 декабря на заседании Совета министров под председательством президента страны Эмманюэля Макрона определило новые меры противодействия коронавирусной инфекции, включая введение с 15 января "вакцинного пропуска".

"Сегодняшний совет министров утвердил проект закона, который преобразует санитарный пропуск в вакцинный пропуск. Это означает, что в местах, где должен был применяться этот (санитарный) пропуск в течение нескольких месяцев (...), нужно будет подтвердить свою вакцинацию, чтобы войти. Отрицательного теста больше недостаточно", - заявил премьер-министр Жан Кастекс на пресс-конференции после заседания правительства.

Мотивируя меры, утвержденные Советом министров, Кастекс на фоне усугубления в стране эпидемиологической обстановки настаивал на важности вакцинации для защиты населения от инфекции.

Проект закона, за который должен проголосовать парламент, предусматривает обязанность предъявлять "вакцинный пропуск" в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Такие пропуска будут требовать и от посетителей учреждений здравоохранения - как от пациентов, так и сопровождающих их лиц, кроме экстренных случаев серьезных заболеваний или травм и медицинских противопоказаний к вакцинации.

Франция несколько дней подряд превышает уровень 200 тыс. суточных заражений коронавирусной инфекцией, установив в минувшую пятницу очередной антирекорд в 232 тыс. новых случаев COVID-19.