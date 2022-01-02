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Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим. 2 января. INTERFAX.RU - Израильская армия применила авиацию и танки для нанесения ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Удары были нанесены по постам безопасности и тренировочному лагерю ХАМАС в ответ на пуск палестинскими боевиками двух ракет из анклава в сторону Израиля, которые взорвались у израильского побережья.

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших в обоих случаях не поступало.

Израиль ХАМАС Сектор Газа

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