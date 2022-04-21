Армия Израиля нанесла удары по объектам палестинских группировок в Газе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим палестинским группировкам в центральной и северной частях сектора Газа, сообщает Jerusalem Post.

По данным пресс-службы израильской армии, удары были нанесены по военному объекту и входу в туннели, которые вели к подземному сооружению, где хранится сырье для изготовления ракет.

Уточняется, что объекты находились в центральной части сектора Газа и в городе Газа.

Ранее из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля. По данным израильской полиции, она упала рядом с домом в Сдероте и повредила его. Сообщений о раненых не поступало.