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Зеленский после разговора с Байденом заявил, что ценит "непоколебимую поддержку Украины"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что их беседа доказывает особый характер отношений Киева и Вашингтона.

"Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", - написал Зеленский в твиттере.

Он подчеркнул, что ценит "непоколебимую поддержку Украины".

Ранее в понедельник Белый дом сообщил, что Байден заверил Зеленского в готовности США и союзников дать решительный ответ в случае вторжения РФ на Украину. Кроме того, американский президент выступил за Нормандский формат и за деэскалацию в Донбассе, а также пообещал президенту Украины, что Вашингтон не будет принимать касающиеся партнёров решения без их ведома.

Разговор Байдена с Зеленским состоялся через три дня после беседы американского президента с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле считают, что беседа Путина и Байдена был полезна обеим сторонам.

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там напомнили, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

США Украина Байден Зеленский

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