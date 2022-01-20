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Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас

Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, посетившим Киев, что вводить санкции в отношении России нужно, не дожидаясь возможного вторжения на Украину, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Президент ясно дал понять: санкции против "Северного потока 2" должны быть введены сейчас. И любые возможные санкции в отношении "Северного потока" или другие санкции бесполезны", - заявил порталу источник, близкий к президенту Украины.

По его словам, санкции, которые будут введены в случае эскалации, "в лучшем случае нейтральны".

Как отметили собеседники портала, общий настрой встречи сенаторов с Зеленским был позитивным и теплым, несмотря на разногласия по поводу того, когда следует вводить санкции против России.

Как сообщалось, на пресс-конференции президент США Джо Байден предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил он.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".

Владимир Зеленский Украина США

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