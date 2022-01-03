Митингующих в Казахстане не устроило частичное снижение цен на газ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Мангистауской области (на западе Казахстана) продолжаются стихийные митинги против повышения цен на сжиженный газ, сообщают местные СМИ.

Так, в Актау (административный центр региона) собравшиеся на площади перед зданием областной администрации скандируют "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как пообещало правительство. Митингующие перекрыли дорогу, создав живую цепь. На месте находятся сотрудники силовых структур.

По данным местных СМИ, такие же акции проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона.

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау.

Текущий курс тенге - 431,8/$1.