Вице-премьер Казахстана отправится в регион, протестующий из-за цен на газ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия в составе вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетики Магзума Мирзагалиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина отправится в Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана), где проходят митинги против повышения цен на сжиженный газ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Комиссию возглавляет Тугжанов Е.Л. Завтра утром Тугжанов, Мирзагалиев и Жумангарин вылетят в Актау", - сказали в пресс-службе журналистам в понедельник.

Глава Минэнерго республики Магзум Мирзагалиев считает что ценовой сговор владельцев автозаправочных станций на западе Казахстана, где начались волнения из-за скачка цен на топливо, может быть причиной роста цен. "Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь месяц, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тенге за литр, что, по нашему мнению, также является выше ожидаемой. Это дает основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - сказал Мирзагалиев на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

По словам министра, себестоимость газа для АЗС в Мангистау сложилась в пределах 136 тыс. тенге за тонну, или около 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистау составляет от 100 до 120 тенге за литр.

Глава Минэнерго напомнил, что в настоящее время АЗС региона снизили цену на газ до 85-90 тенге за литр.

Стихийные акции

В минувшее воскресенье автовладельцы в городе Жанаозен (в Мангистауской области) вышли на митинг с требованием снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге за литр. Аналогичные митинги прошли во всем регионе, в том числе в областном центре Актау. По данным местных СМИ, стихийные акции продолжились и в понедельник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

Решили создать специальную комиссию

В понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

Сообщалось, что собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр, а Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

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