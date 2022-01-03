МИД РФ считает, что заявление лидеров ядерной пятерки снизит напряженность

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что совместное заявление лидеров пяти ядерных стран будет способствовать снижению международной напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

В нем говорится, что Москва приветствует опубликованное 3 января 2022 г. Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятёрки" (в неё входят Россия, а также Китай, США, Великобритания и Франция)", - заявила представитель МИД РФ.

Она отметила, что "этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей". Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию, сообщила представитель МИД РФ.

Документ "пятёрки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 г.) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 г. к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).

"В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нём также подтверждаются ранее принятые странами "пятёрки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны. В многостороннем формате подтверждён и принцип ведения диалога между нашими странами на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - сообщила представитель МИД РФ.